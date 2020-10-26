Политолог Андрей Губин оценил заявление нового премьера Японии по южным Курилам

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26 октября 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]

Курилы, фото: pixabay.com

Россия и Япония в последние несколько лет при правительстве Синдзо Абэ пришли к пониманию того, что нужно к подписанию мирного договора двигаться последовательно, согласно совместной декларации 1956 года.

Эксперт-политолог Андрей Губин прокомментировал заявление нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга о стремлении к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, считая их своими "северными территориями".

Напомним, Абэ активно продвигал диалог с Россией. Он провел с президентом РФ Владимиром Путиным 27 встреч. В 2018 году в Сингапуре он фактически отошел от базисного курса Японии и согласился вести с Москвой переговоры на основе Совместной советско-японской декларации. В ней речь шла только о двух островах – Хабомаи и Шикотане.

По мнению политолога Губина, как отмечал Путин, вопрос надо проработать более детально, - передает Радио Sputnik. Детали мирного договора до конца не ясны. "Думаю, в мирном договоре должен быть прописан характер действий, которые Россия и Япония не должны предпринимать в отношении друг друга – именно в отношении военной составляющей. И только потом речь будет идти о территориях", – считает эксперт.