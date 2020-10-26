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Новый японский премьер заявил о намерении поставить точку в переговорах о принадлежности Курил

, 09:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Новый японский премьер заявил о намерении поставить точку в переговорах о принадлежности Курил
Курилы, фото: pixabay.com

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что будет стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора. При этом он готов поставить точку в переговорах о судьбе южной части Курильских островов.

«Нужно поставить завершающую точку в переговорах о северных территориях (южная часть Курил), не откладывая это до следующих поколений», - пояснил он.

Суга отметил, что будет налаживать отношения с Россией через откровенный диалог на уровне высших руководителей.

Ранее Есихидэ Суга уже высказывал свое мнение на тему принадлежности Курильских островов. Он был избран премьером Японии 16 сентября после того, как об уходе в отставку по состоянию здоровья объявил его предшественник Синдзо Абэ. 

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