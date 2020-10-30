Политолог Безпалько: Украина не может сделать что-либо, чтобы страна «не трещала по швам»

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30 октября 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Киев, pixabay.com

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько предположил, что украинская власть не может сделать что-то, чтобы Украина не "трещала по швам".

Ранее экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, комментируя итоги местных выборов в стране, заявила, что успех региональных партий в рамках голосования говорит об отсутствии политической партии государственного масштаба. По ее словам, страну можно сравнить с лоскутным одеялом, которое "трещит по швам".

Богдан Безпалько в рамках беседы с Радио Sputnik выразил уверенность в том, что украинская власть в настоящий момент ничего не может сделать, чтобы исправить положение в стране. Он отметил, что с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским и его партией было связано очень много ожиданий, им бы выдан кредит доверия, который уже почти полностью истрачен. По мнению политолога, украинский лидер продолжает линию своего предшественника Петра Порошенко и даже усиливает ее: продолжаются рост тарифов и цен, вымывание полезных ресурсов и превращение Украины в долговую яму.

Безпалько уточнил, что население все это понимает и именно поэтому партия "Слуга народа" провалилась на выборах.