Экс-министр юстиции Украины Лукаш заявила, что страна «трещит по швам»
30 октября 2020, 08:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш прокомментировала итоги местных выборов в стране и выразила мнение, что страна в настоящий момент похожа на лоскутное одеяло, которое "трещит по швам".
Лукаш считает, что успех региональных партий на выборах говорит об отсутствии политической партии госмасштаба, вследствие чего "феодализация" Украины будет продолжаться. Экс-министр заметила, что лоскутное одеяло, которым является "любимая Украина", буквально "трещит по швам".
По словам Елены Лукаш, жители регионов страны, которые тяжело пережили экономические последствия пандемии COVID-19, больше не рассчитывают на помощь центральной власти и полагаются именно на местных лидеров.
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