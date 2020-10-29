Украина потратит деньги из COVID-фонда на сериалы

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29 октября 2020, 21:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: korrespondent.net

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Правительство Украины разрешило тратить деньги из Фонда борьбы с COVID-19 на производство патриотических сериалов.

«Это позволит более эффективно использовать 100 млн грн, выделенных на создание этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях коронакризиса»,- сообщила пресс-служба Минкультуры и информационной политики Украины.

В постановлении, выпущенном ранее Кабинетом министров, отмечалось, что денежные средства должны быть использованы на съемки сериалов к концу 2020 года.

«Поэтому возникла необходимость предусмотреть возможность их использования не только для покрытия затрат на производство всего телевизионного сериала, но и для поддержки реализации отдельных периодов (этапов)», – уточнили в Министерстве культуры.

Известно, что ранее Кабмин Украины отдал деньги из программы по онкобольным на строительство дорог.