Avia.pro: в Черное море вошли шесть кораблей НАТО, изначально двигавшихся в сторону Крыма
30 октября 2020, 08:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: Avia.pro
В Черное море некоторое время назад вошли шесть кораблей Североатлантического альянса. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественных сетевых СМИ.
Интернет-портал Avia.pro информирует, что в акватории появилась минно-тральная группа НАТО. Согласно сведениям, приведенным в процитированном материале, в ее состав входят испанский, французский, болгарский, румынский, итальянский и греческий корабли.
В каком районе Черного моря в настоящий момент находятся судна альянса, неизвестно. В публикации Avia.pro отмечается, что, по данным источников из Турции, изначально группа кораблей двигалась в сторону Крымского полуострова.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский сайт Sohu написал, что российские Су-27 над Балтикой вынудили развернуться и улететь американский самолет-разведчик.
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