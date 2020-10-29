Sohu: российские Су-27 над Балтикой вынудили развернуться и улететь самолет-разведчик США
29 октября 2020, 19:04[ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация жестко относится к приближению самолетов Североатлантического альянса к границам страны. Данный факт констатируется в публикации, размещенной на страницах китайской сетевой прессы.
Интернет-ресурс Sohu информирует, что некоторое время назад российские средства контроля обнаружили над Балтикой, возле государственных рубежей, U-2S, разведывательный самолет Соединенных Штатов. На его перехват послали истребители Су-27, они вынудили U-2S развернуться и улететь.
Как сообщалось ранее в четверг, издание «Репортер» написало, что Анкара собирается сформировать антироссийский военный блок.
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