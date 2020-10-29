Издание «Репортер»: Турция намерена создать антироссийский военный блок

Аргументы Недели → В мире 13+

29 октября 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Вооруженные люди, Can Erok / globallookpress.com

Турция собирается создать антироссийский военный блок. Об этом рассказывается в публикации, появившейся некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Издание «Репортер» информирует, что в турецких политических кругах в настоящий момент интенсивно обсуждается план военного союза Анкары с рядом государств, расположенных в Средней Азии, и создание «армии Турана». Предполагается, что данная сила будет способна выступать против общих врагов под руководством Турции.

Военный блок будет иметь антироссийскую направленность, предсказывается в процитированном материале. Отмечается, что Анкара уже давно действует в противовес интересам Москвы.

Как сообщалось ранее в четверг, газета Neue Zürcher Zeitung написала, что Россия нащупала ахиллесову пяту турецкого лидера Реджепа Эрдогана.