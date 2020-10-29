Армения заявила, что подразделения ВС Азербайджана находятся в 5 км от Шуши
29 октября 2020, 19:55[ «Аргументы Недели» ]
Информационный центр при правительстве Армении сегодня сообщил, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана находятся в 5 км от второго по величине города Нагорного Карабаха Шуши.
От города Шуши открывается прямая дорога на столицу непризнанной НКР город Степанакерт. Президент Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) Араик Арутюнян напомнил, что Шуши - "символ армянских побед... Как говорится, кто контролирует Шуши, контролирует Арцах". Чтобы переломить ситуацию, властям и простым гражданам необходимо объединиться для защиты города, отметил Арутюнян.
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