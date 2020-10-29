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Армения заявила, что подразделения ВС Азербайджана находятся в 5 км от Шуши

, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]

Армения заявила, что подразделения ВС Азербайджана находятся в 5 км от Шуши
Шуши, фото: соцсети

Информационный центр при правительстве Армении сегодня сообщил, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана находятся в 5 км от второго по величине города Нагорного Карабаха Шуши.

От города Шуши открывается прямая дорога на столицу непризнанной НКР город Степанакерт. Президент Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) Араик Арутюнян напомнил, что Шуши - "символ армянских побед... Как говорится, кто контролирует Шуши, контролирует Арцах". Чтобы переломить ситуацию, властям и простым гражданам необходимо объединиться для защиты города, отметил Арутюнян.

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НС

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