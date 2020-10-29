В Мексике полиция нашла место массового захоронения людей
29 октября 2020, 17:42[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Останки почти шести десятков людей найдены в мексиканском штате Гуанахуато. Следователи не исключают, что погибших может быть найдено больше.
В массовых захоронениях были обнаружены останки 59 человек. Об этом сообщили мексиканские власти. Следственные действия еще только начаты. Сыщики опасаются, что в месте массового захоронения будут найдены еще трупы.
Мексика наводнена наркокартелями. Власти часто бывают связаны с бандами. Сыщики предполагают, что место массовых захоронений стало делом рук бандитов из этих преступных групп. Те часто избавляются от своих жертв таким образом.
В Гуанахуато действуют два мощных наркокартеля. Один возглавляет Халиско Нуэва Дженерасьон. Лидером второго называют Санта-Роза-де-Лима. Они соперничают между собой за господство.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.