В Мексике полиция нашла место массового захоронения людей

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29 октября 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото из архива автора

Останки почти шести десятков людей найдены в мексиканском штате Гуанахуато. Следователи не исключают, что погибших может быть найдено больше.

В массовых захоронениях были обнаружены останки 59 человек. Об этом сообщили мексиканские власти. Следственные действия еще только начаты. Сыщики опасаются, что в месте массового захоронения будут найдены еще трупы.

Мексика наводнена наркокартелями. Власти часто бывают связаны с бандами. Сыщики предполагают, что место массовых захоронений стало делом рук бандитов из этих преступных групп. Те часто избавляются от своих жертв таким образом.

В Гуанахуато действуют два мощных наркокартеля. Один возглавляет Халиско Нуэва Дженерасьон. Лидером второго называют Санта-Роза-де-Лима. Они соперничают между собой за господство.