Экс-министра обороны Мексики обвинили в покровительстве наркобаронам

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18 октября 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Соединенные Штаты арестовали бывшего министра обороны Мексики Сальвадора Зепеда. Его обвиняют в крышевании наркокартеля.



Теперь Сальвадору Зепеда грозит десять лет лишения свободы. Он был задержан американской полицией. В США бывшего министра обороны Мексики называют «крышевателем» наркокартеля H-2.

«Он участвовал в производстве и распространении тысяч килограммов кокаина, героина, метамфетамина и марихуаны в Соединенных Штатах в период с декабря 2015 по февраль 2017 года», — говорится в обвинительном заключении прокуратуры Нью-Йорка.

В вину Сальвадору Зепеда ставят получение взяток. В обмен на денег он осуществлял покровительство наркобаронам. Бывший министр обороны был задержан в аэропорту Лос-Анджелеса. Туда он прибыл вместе с семьей.