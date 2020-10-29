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Глава МИД Армении заявил о неопровержимых доказательствах присутствия боевиков из САР в Карабахе

, 17:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Глава МИД Армении заявил о неопровержимых доказательствах присутствия боевиков из САР в Карабахе
Карабах, фото: Russian Look

У Еревана есть доказательства переброски иностранных боевиков в Карабах, которые участвуют в боях на стороне армии Азербайджана, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Он назвал доказательства "неопровержимыми, фактическими". По словам Мнацаканяна, Турция продолжает отправлять боевиков-террористов из Сирии и Ливии. Подтверждения этому следуют из разведывательных данных стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и репортажей из Нагорного Карабаха.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов назвал эти заявления примером фейка. По словам Байрамова, у страны есть свои сильные войска, поскольку Азербайджан не страдает от демографического кризиса, как Армения. Баку в состоянии самостоятельно действовать, не привлекая внешние силы.

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