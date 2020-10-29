Глава МИД Армении заявил о неопровержимых доказательствах присутствия боевиков из САР в Карабахе
29 октября 2020, 17:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
У Еревана есть доказательства переброски иностранных боевиков в Карабах, которые участвуют в боях на стороне армии Азербайджана, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.
Он назвал доказательства "неопровержимыми, фактическими". По словам Мнацаканяна, Турция продолжает отправлять боевиков-террористов из Сирии и Ливии. Подтверждения этому следуют из разведывательных данных стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и репортажей из Нагорного Карабаха.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов назвал эти заявления примером фейка. По словам Байрамова, у страны есть свои сильные войска, поскольку Азербайджан не страдает от демографического кризиса, как Армения. Баку в состоянии самостоятельно действовать, не привлекая внешние силы.
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