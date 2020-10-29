Главы МИД Азербайджана и Армении оценили идею о миротворцах в Карабахе

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29 октября 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаги Армении и Азербайджана, фото: соцсети

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов высказали свое мнение о том, готовы ли рассмотреть вопрос размещения миротворцев в Нагорном Карабахе и на каких условиях.

Мнацаканян считает, что миротворческий механизм в Нагорном Карабахе может включать только тех, кто занимает нейтральную позицию. Глава армянского ведомства отметил, что в настоящий момент трудно предложить перечень требований, которые связаны с миротворческой операцией. Мнацаканян подчеркнул при этом, что "операция по поддержанию мира всегда была частью основных принципов и, следовательно, важным компонентом урегулирования конфликтов".

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, в свою очередь, заявил, что "размещение миротворцев на суверенной азербайджанской территории требует согласия правительства Азербайджана". По его словам, тема международных миротворцев - "один из элементов процесса урегулирования конфликта, часть базовых принципов, которые много лет были в основе мирных переговоров".