Армия Азербайджана обстреляла российскую погранзаставу на иранской границе
29 октября 2020, 16:20[ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Азербайджана обстреляли российскую погранзаставу на иранской границе. Об этом рассказывается в публикации, размещенной некоторое время назад в Telegram-канале WarGonzo.
Согласно информации, оказавшейся в распоряжении авторов канала, инцидент произошел в среду. На территории заставы взорвались четыре мины, выпущенные азербайджанскими военными. Сведений о возможных пострадавших в настоящий момент нет.
Ранее в четверг сообщалось, что, по данным WarGonzo, добровольцы из Российской Федерации могут отправиться на помощь непризнанному Нагорному Карабаху, который находится в состоянии вооруженного конфликта с Баку.
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