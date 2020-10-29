Армия Азербайджана обстреляла российскую погранзаставу на иранской границе

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29 октября 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли российскую погранзаставу на иранской границе. Об этом рассказывается в публикации, размещенной некоторое время назад в Telegram-канале WarGonzo.

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении авторов канала, инцидент произошел в среду. На территории заставы взорвались четыре мины, выпущенные азербайджанскими военными. Сведений о возможных пострадавших в настоящий момент нет.

Ранее в четверг сообщалось, что, по данным WarGonzo, добровольцы из Российской Федерации могут отправиться на помощь непризнанному Нагорному Карабаху, который находится в состоянии вооруженного конфликта с Баку.