Силуанов предупредил: «Мы должны быть подготовлены к любым вариантам развития событий», если в США победит Байден
29 октября 2020, 15:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Россия должна быть подготовлена к любому развитию событий, если в США победит кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что санкционная политика Соединенных Штатов влияет на ситуацию в России. Не исключено, что при победе Байдена антироссийские санкции могут быть ужесточены.
Силуанов заявил о необходимости быть готовым к любым вызовам, и сейчас идёт подготовка.
Выборы президента США пройдут 3 ноября. На пост президента США претендуют действующий американский президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Байден лидирует по результатам опросов общественного мнения.
Советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что у США почти не осталось возможностей для новых антироссийских санкций
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