Силуанов предупредил: «Мы должны быть подготовлены к любым вариантам развития событий», если в США победит Байден

Аргументы Недели → В мире 13+

29 октября 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Антон Силуанов, фото с сайта government.ru/gov

Россия должна быть подготовлена к любому развитию событий, если в США победит кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что санкционная политика Соединенных Штатов влияет на ситуацию в России. Не исключено, что при победе Байдена антироссийские санкции могут быть ужесточены.

Силуанов заявил о необходимости быть готовым к любым вызовам, и сейчас идёт подготовка.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. На пост президента США претендуют действующий американский президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Байден лидирует по результатам опросов общественного мнения.

Советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что у США почти не осталось возможностей для новых антироссийских санкций