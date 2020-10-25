Советник Трампа признал, что у США почти не осталось возможностей для новых антироссийских санкций
25 октября 2020, 20:59[ «Аргументы Недели» ]
Американские власти ввели множество санкций в отношении России и Ирана, и у Вашингтона почти не осталось возможностей для новых ограничений против Москвы. О такой проблеме Соединенных Штатов заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
На вопрос журналистов, будет ли администрация Дональда Трампа реагировать на заявления американской разведки о попытке России и Ирана повлиять на выборы в США, советник президента назвал проблемой ввести новые санкции, так как в отношении этих стран уже принято много ограничений.
"Одна из проблем, которые у нас есть как с Ираном, так и с Россией, заключается в том, что у нас сейчас так много санкций в отношении этих стран, что имеем очень мало возможностей что-то сделать", – признал О'Брайен. Но он отметил, что США рассматривают все доступные меры сдерживания в отношении этих и других стран.
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