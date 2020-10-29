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29 октября 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта президента Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко уволил министра внутренних дел Белоруссии Юрия Караева. Новым главой МВД Белоруссии назначен Иван Кубраков, который был начальником милиции Минска.

Лукашенко провел кадровые перестановки. Экс-главу МВД Караева президент назначил своим помощником по Гродненской области. Помощниками в Минске и Брестской областях Александр Лукашенко назначил Александра Барсукова и Валерия Вакульчика. По его словам, его новые помощники направляются «не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки Белоруссии», они «люди военные, осведомленные, их не надо вводить в курс дела и учить».

Александр Лукашенко поручил Председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой подготовить и усовершенствовать нормативно-правовую базу, касающуюся помощников. Он подчеркнул, что их полномочия будут значительно шире.

Юрий Караев ранее заявлял что в Белоруссии идет «война», «неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью, прежде всего, и отсутствием страха».

Напомним, Александр Лукашенко заявил об утрате позиций властей Литвы и Украины в своих странах и призвал их не кидать камни в Белоруссию, а «разобраться у себя».