Белорусский президент Александр Лукашенко уволил министра внутренних дел Белоруссии Юрия Караева. Новым главой МВД Белоруссии назначен Иван Кубраков, который был начальником милиции Минска.
Лукашенко провел кадровые перестановки. Экс-главу МВД Караева президент назначил своим помощником по Гродненской области. Помощниками в Минске и Брестской областях Александр Лукашенко назначил Александра Барсукова и Валерия Вакульчика. По его словам, его новые помощники направляются «не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки Белоруссии», они «люди военные, осведомленные, их не надо вводить в курс дела и учить».
Александр Лукашенко поручил Председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой подготовить и усовершенствовать нормативно-правовую базу, касающуюся помощников. Он подчеркнул, что их полномочия будут значительно шире.
Юрий Караев ранее заявлял что в Белоруссии идет «война», «неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью, прежде всего, и отсутствием страха».
Напомним, Александр Лукашенко заявил об утрате позиций властей Литвы и Украины в своих странах и призвал их не кидать камни в Белоруссию, а «разобраться у себя».