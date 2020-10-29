Лукашенко посоветовал Литве и Украине не лезть в белорусский огород

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29 октября 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об утрате позиций властей Литвы и Украины в своих странах и призвал их не кидать камни в Белоруссию, а «разобраться у себя».

Комментируя общественно-политическую обстановку в соседних странах, белорусский лидер напомнил, как в Литве оппозиция выиграла выборы, но после вмешательства в дела Белоруссии потеряла власть.

«А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление», – заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии призвал Литву и Украину не бросать в соседа камнями и «не лезть в наш огород», а разобраться в своем.