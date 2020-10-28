Партия Зеленского не получила поддержки на региональных выборах

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28 октября 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

По итогам местных выборов на Украине стало ясно, что команде президента Владимира Зеленского не получится создать вертикаль власти. Изменить ситуацию можно только путём роспуска парламента или переформатирования собственной команды.



Результаты голосования показали, что пропрезидентская партия «Слуга народа» в ряде регионов не смогла войти даже в пятёрку лидеров. В целом по стране партия Зеленского получила всего лишь 20% голосов. В дальнейшем это может привести к расколу внутри партии.



Глава государства потерял влияние. На выборах население страны постаралось избавиться от центральной власти, отдав предпочтение оппозиционным структурам. Новые политические партии также не смогли набрать голосов. Народ не поддержал несистемную оппозицию. Люди могут верить только опытным политикам, которые имеют конкретные достижения.



В результате социологического опроса, проводившегося в день голосования, стало ясно, что украинский народ разделён на два блока из-за Донбасса. Одни считают, что в отделившемся регионе необходимо создать зону свободной экономической торговли. Другие эту идею не поддержали. Половина населения страны не поверили обещаниям Зеленского, что война на Донбассе будет закончена в ближайшее время.