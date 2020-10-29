В Британии подали в суд на премьера за отказ расследовать «вмешательство России в выборы»

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29 октября 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Межпартийная группа депутатов подала в суд на премьер-министра Великобритании. Бориса Джонсона обвиняют в отказе расследовать «вмешательство России в выборы».

Это первый судебный иск подобного рода, в котором утверждается провал национальной безопасности Великобритании. Межпартийная группа предприняла юридические действия против британского премьер-министра. Его пытаются заставить провести расследование «вмешательства России в выборы».

«Я удивлен, что правительство не искало доказательств российского вмешательства в голосование по Brexit», — говорит лорд Питер Рикеттс. Он был первым советником правительства по национальной безопасности в кабинете Дэвида Кэмерона и теперь выступает в качестве одного из поддерживающих исковое заявление против Джонсона: «Существует значительный и растущий объем доказательств активного вмешательства в другие западные выборы. Учитывая важность знания масштабов прошлого вмешательства России в оценку риска будущих выборов, я не понимаю, почему правительство предпочло бы не проводить расследование».

История мифического вмешательства России в различные выборы уже стала идеей-фикс антироссийских групп.

Британское правительство настаивает на том, что эти обвинения в адрес России голословны. Официальный Лондон расследование проводил. Данные обещается опубликовать позднее.

Иск против Джонсона Даунинг-стрит пока не комментирует. Возможно, это произойдет спустя 3 недели. Такой срок называют эксперты.