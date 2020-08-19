В ГД назвали избитым приемом бездоказательные обвинения России во вмешательство в выборы в США

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19 августа 2020, 07:00 [ «Аргументы Недели» ]

Василий Пискарев. Фото: сайт ГД

Если бы российское вмешательство существовало, доказательства давно бы нашли и предъявили публике. Об этом заявил председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

По его словам, мнимое «российское вмешательство», о котором так много говорят, но никто его не видел, дает американским политикам удобный повод списывать на Россию свои неудачи в предвыборной борьбе и объявлять против нас все новые санкции.

«Избитый прием, который, к сожалению, становится в американской политике обязательным ритуалом», – считает депутат.

Пискарев также отметил, что с американской стороны который год слышны лишь голословные обвинения и «невнятные ссылки на спецслужбы, которые эти доказательства ищут».