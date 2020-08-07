В Госдуме ответили на доклад Госдепа США о «российской пропаганде»
7 августа 2020, 15:18[ «Аргументы Недели» ]
Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России продолжит разоблачать попытки США и подконтрольных им СМИ распространять дезинформацию о происходящем в России.
Об этом заявил председатель Комиссии Василий Пискарев, комментируя опубликованный Госдепом США «доклад об основах российской пропаганды».
«В Госдепе заявили, что будут «продолжать разоблачать дезинформацию, исходящую от России». Могу заявить только одно – мы продолжим разоблачать их реально существующую дезинформацию и фейки, поскольку мы, в отличие от Госдепа, опираемся на реально выявленные факты вмешательства во внутренние дела нашей страны», – заявил парламентарий.
Ранее в Госдуме озвучили условие для удара российскими ракетами по США.
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