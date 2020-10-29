В Саудовской Аравии вооруженный мужчина напал на охранника консульства Франции

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29 октября 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

нож, pixabay.com

В портовом городе Джедда, расположенном в западной части Саудовской Аравии был арестован мужчина, который совершил нападение на охранника консульства Франции. Злоумышленник был вооружен ножом.

Полиция провинции Мекка подтвердила в четверг, 29 октября, что преступник в момент нападения использовал острый предмет и нанес охраннику консульства Франции легкие ранения, передает kp.ru. Злоумышленник, который является подданным Саудовской Аравии, задержан. Информации о его мотивах не поступало.

Ранее сегодня стало известно, что преступник совершил нападение с ножом на людей в Ницце. В результате случившегося погибли три человека, а ранения получили еще двое.