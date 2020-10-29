Десятки детей-мигрантов погибли за 20 лет при попытке прорваться в Великобританию

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29 октября 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

дети-мигранты на фото Globallookpress.com/ Mohssen Assanimoghaddam

При попытке пересечь пролив Ла-Манш погибли почти три сотни мигрантов. Среди утонувших было почти 40 детей.



Институт исследований межрасовых отношений подсчитал количество погибших мигрантов, которые пытались прорваться в Великобританию. Они утонули при попытке переплыть Ла-Манш.

«Стратегии пересечения границы развиваются в зависимости от уровня секьюритизации рубежей страны», — объясняют авторы исследования: «Чем больше пункт пропуска секьюритизирован и, следовательно, недоступен, тем выше риск и необходимость для пограничников прибегать к помощи третьей стороны – контрабандиста».

Это первая подобная работа. Британские власти не ведут официальную статистику по погибшим мигрантам. Официальный Лондон считает беженцев большой проблемой и пытается ее решить.

В исследовании подробно рассказывается о каждом случае гибели мигрантов. После публикации доклада стало известно, что за 20 лет в проливе Ла-Манш утонули 292 мигранта. Это число включает 36 детей.