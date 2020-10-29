Коронавирусом заразились больше полумиллиона человек

Количество заразившихся коронавирусом превысило отметку в 500 тысяч. Таковы данные ресурса Worldometers.
Мировая covid-статистика преодолела фантастический психологический рубеж. Коронавирусом заразились 504 412 человек.
Это абсолютный рекорд. Ранее по столько не заражались. Суточный прирост только достигал окрестностей показателя в 500 тысяч человек.
Если нынешний уровень закрепится, то количество заразившихся коронавирусом в мире будет увеличиваться на миллион раз в два дня.
Сейчас на планете за всю историю пандемии заразились 44 843 380 человек. Умерли 1 180 352, вылечились 32 772 479 человек.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
44,843,380
|
+504,412
|
1,180,352
|
32,772,479
|
1
|
США
|
9,121,800
|
+81,581
|
233,137
|
5,934,052
|
2
|
Индия
|
8,041,051
|
+49,912
|
120,583
|
7,315,989
|
3
|
Бразилия
|
5,469,755
|
+28,852
|
158,468
|
4,934,548
|
4
|
Россия
|
1,581,693
|
+17,717
|
27,301
|
1,186,041
|
5
|
Франция
|
1,235,132
|
+36,437
|
35,785
|
113,977