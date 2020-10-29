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Коронавирусом заразились больше полумиллиона человек

, 13:57 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Коронавирусом заразились больше полумиллиона человек
антикоронавирусная месса на фото globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Количество заразившихся коронавирусом превысило отметку в 500 тысяч. Таковы данные ресурса Worldometers.

Мировая covid-статистика преодолела фантастический психологический рубеж. Коронавирусом заразились 504 412 человек.

Это абсолютный рекорд. Ранее по столько не заражались. Суточный прирост только достигал окрестностей показателя в 500 тысяч человек.

Если нынешний уровень закрепится, то количество заразившихся коронавирусом в мире будет увеличиваться на миллион раз в два дня.

Сейчас на планете за всю историю пандемии заразились 44 843 380 человек. Умерли 1 180 352, вылечились 32 772 479 человек.

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Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

44,843,380

+504,412

1,180,352

32,772,479

1

США

9,121,800

+81,581

233,137

5,934,052

2

Индия

8,041,051

+49,912

120,583

7,315,989

3

Бразилия

5,469,755

+28,852

158,468

4,934,548

4

Россия

1,581,693

+17,717

27,301

1,186,041

5

Франция

1,235,132

+36,437

35,785

113,977

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