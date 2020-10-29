Коронавирусом заразились больше полумиллиона человек

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29 октября 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

антикоронавирусная месса на фото globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Количество заразившихся коронавирусом превысило отметку в 500 тысяч. Таковы данные ресурса Worldometers.

Мировая covid-статистика преодолела фантастический психологический рубеж. Коронавирусом заразились 504 412 человек.

Это абсолютный рекорд. Ранее по столько не заражались. Суточный прирост только достигал окрестностей показателя в 500 тысяч человек.

Если нынешний уровень закрепится, то количество заразившихся коронавирусом в мире будет увеличиваться на миллион раз в два дня.

Сейчас на планете за всю историю пандемии заразились 44 843 380 человек. Умерли 1 180 352, вылечились 32 772 479 человек.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 44,843,380 +504,412 1,180,352 32,772,479 1 США 9,121,800 +81,581 233,137 5,934,052 2 Индия 8,041,051 +49,912 120,583 7,315,989 3 Бразилия 5,469,755 +28,852 158,468 4,934,548 4 Россия 1,581,693 +17,717 27,301 1,186,041 5 Франция 1,235,132 +36,437 35,785 113,977