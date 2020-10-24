За сутки коронавирусом заразились больше 490 тысяч человек

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24 октября 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом за минувшие сутки превысило отметку в 490 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

За минувшие сутки коронавирусом заразились 490 021 человек. Это новый пик второй волны. Суточный прирост заражений стремится к отметке в полмиллиона заразившихся за один день в масштабах планеты.

Теперь количество заразившихся увеличилось до 42 523 116 человек. Умерли 1 149 754, вылечились 31 443 998 человек.

Общий расклад коронавирусной таблицы не меняется уже несколько недель. Отдельно, в контексте второй волны, в лидеры начали вырываться страны Европы: Франция, Великобритания, Испания, Италия.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 42,523,116 +490,021 1,149,754 31,443,998 1 США 8,747,864 +81,210 229,292 5,698,965 2 Индия 7,814,682 +54,028 117,992 7,016,046 3 Бразилия 5,355,650 +23,016 156,528 4,797,872 4 Россия 1,497,167 +16,521 25,821 1,130,818 5 Испания 1,110,372 +19,851 34,752 N/A

# Страна Новые диагнозы 1 США +81,210 2 Индия +54,028 3 Франция +42,032 4 Бразилия +23,016 5 Великобритания +20,530 6 Испания +19,851 7 Италия +19,143