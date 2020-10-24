За сутки коронавирусом заразились больше 490 тысяч человек

Количество заразившихся коронавирусом за минувшие сутки превысило отметку в 490 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
За минувшие сутки коронавирусом заразились 490 021 человек. Это новый пик второй волны. Суточный прирост заражений стремится к отметке в полмиллиона заразившихся за один день в масштабах планеты.
Теперь количество заразившихся увеличилось до 42 523 116 человек. Умерли 1 149 754, вылечились 31 443 998 человек.
Общий расклад коронавирусной таблицы не меняется уже несколько недель. Отдельно, в контексте второй волны, в лидеры начали вырываться страны Европы: Франция, Великобритания, Испания, Италия.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
42,523,116
|
+490,021
|
1,149,754
|
31,443,998
|
1
|
США
|
8,747,864
|
+81,210
|
229,292
|
5,698,965
|
2
|
Индия
|
7,814,682
|
+54,028
|
117,992
|
7,016,046
|
3
|
Бразилия
|
5,355,650
|
+23,016
|
156,528
|
4,797,872
|
4
|
Россия
|
1,497,167
|
+16,521
|
25,821
|
1,130,818
|
5
|
Испания
|
1,110,372
|
+19,851
|
34,752
|
N/A
|
#
|
Страна
|
Новые диагнозы
|
1
|
США
|
+81,210
|
2
|
Индия
|
+54,028
|
3
|
Франция
|
+42,032
|
4
|
Бразилия
|
+23,016
|
5
|
Великобритания
|
+20,530
|
6
|
Испания
|
+19,851
|
7
|
Италия
|
+19,143