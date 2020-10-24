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За сутки коронавирусом заразились больше 490 тысяч человек

, 11:47 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

За сутки коронавирусом заразились больше 490 тысяч человек
фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом за минувшие сутки превысило отметку в 490 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

За минувшие сутки коронавирусом заразились 490 021 человек. Это новый пик второй волны. Суточный прирост заражений стремится к отметке в полмиллиона заразившихся за один день в масштабах планеты.

Теперь количество заразившихся увеличилось до 42 523 116 человек. Умерли 1 149 754, вылечились 31 443 998 человек.

Общий расклад коронавирусной таблицы не меняется уже несколько недель. Отдельно, в контексте второй волны, в лидеры начали вырываться страны Европы: Франция, Великобритания, Испания, Италия.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

42,523,116

+490,021

1,149,754

31,443,998

1

США

8,747,864

+81,210

229,292

5,698,965

2

Индия

7,814,682

+54,028

117,992

7,016,046

3

Бразилия

5,355,650

+23,016

156,528

4,797,872

4

Россия

1,497,167

+16,521

25,821

1,130,818

5

Испания

1,110,372

+19,851

34,752

N/A

 

#

Страна

Новые диагнозы

1

США

+81,210

2

Индия

+54,028

3

Франция

+42,032

4

Бразилия

+23,016

5

Великобритания

+20,530

6

Испания

+19,851

7

Италия

+19,143

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