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В Кремле назвали нападение в Ницце «ужасающей трагедией»

, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Кремле назвали нападение в Ницце «ужасающей трагедией»
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Dmitry Golubovich/Global Look Press

В Кремле в четверг, 29 октября, назвали жестокое убийство людей в Ницце ужасающей трагедией. С такой позицией выступил сегодня пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что неизвестный злоумышленник ворвался в церковь, убил трех человек и ранил еще двух. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози уточнил, что одна убитая была обезглавлена.

Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент в Кремле проверяют информацию о происшествии в Ницце. Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что это "ужасающая абсолютно трагедия". Песков добавил, что воздержится от дальнейших комментариев.

Кристиан Эстрози ранее не исключил, что речь идет о теракте.

ЕТ

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