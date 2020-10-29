Армения заявила об уничтожении 632 единиц азербайджанской бронетехники с начала конфликта

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Экс-сотрудник Генштаба Сивков: ВКС РФ вместе с армией Карабаха могут разбить войска Азербайджана за три дня
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29 октября 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook
Экс-сотрудник Генштаба Сивков: ВКС РФ вместе с армией Карабаха могут разбить войска Азербайджана за три дня
Ульяна Меньшикова
Алексей Надёжин
Анжела Якубовская
Елена Середа
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Виктор Мартынюк
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