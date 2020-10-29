Армения заявила об уничтожении 632 единиц азербайджанской бронетехники с начала конфликта

Армянский единый информационный центр в четверг заявил об уничтожении 632 единиц бронетехники и 226 беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Азербайджана с начала эскалации конфликта в Карабахе.

В информационном центре подчеркнули, что в общей сложности якобы были уничтожены 226 азербайджанских беспилотников, 25 самолетов, 16 вертолетов, 632 единицы бронетехники, а также шесть тяжелых огнеметных систем вооруженных ссил Азербайджана.