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Армения заявила об уничтожении 632 единиц азербайджанской бронетехники с начала конфликта

, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

Армения заявила об уничтожении 632 единиц азербайджанской бронетехники с начала конфликта
разрушенный дом в Нагорном Карабахе, Tofik Babayev/XinHua
Армянский единый информационный центр в четверг заявил об уничтожении 632 единиц бронетехники и 226 беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Азербайджана с начала эскалации конфликта в Карабахе.
В информационном центре подчеркнули, что в общей сложности якобы были уничтожены 226 азербайджанских беспилотников, 25 самолетов, 16 вертолетов, 632 единицы бронетехники, а также шесть тяжелых огнеметных систем вооруженных ссил Азербайджана.
Согласно последним оценкам армянских властей, азербайджанские ВС с начала боевых действий в Нагорном Карабахе потеряли 6 854 человека.
ЕТ

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