Политолог Шевченко считает, что победителем в нагорно-карабахском конфликте стал Азербайджан

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29 октября 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

конфликт в Нагорном Карабахе, Armenian Defense Ministry/via Globallookpress.com

Депутат заксобрания Владимирской области, политолог и журналист Максим Шевченко в рамках беседы с журналистами выразил мнение, что победителем в нагорно-карабахском конфликте стал Азербайджан.

По словам Максима Шевченко, Азербайджан "освободил весь равнинный Карабах", причем только в Зангелане находятся большие запасы золота. Именно поэтому освобожденные территории – это "гораздо больше, чем Нагорный Карабах" в экономическом смысле.

В беседе с URA.RU депутат выразил уверенность, что в этой войне Азербайджан одержал безоговорочную победу. Он уточнил, что военныее отрезали Карабах от границы с Ираном и перерезали Лачинский район. Шевченко считает, что если Лачин будет освобожден, то для Карабаха останутся два пути – капитуляция или война до последнего солдата.