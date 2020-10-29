Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Минобороны Армении заявили об уничтожении турецкого беспилотника в Нагорном Карабахе

, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Минобороны Армении заявили об уничтожении турецкого беспилотника в Нагорном Карабахе
конфликт в Нагорном Карабахе, Armenian Defense Ministry/via Globallookpress.com

В Министерстве обороны Армении заявили, что рано утром в четверг, 29 октября, подразделения ПВО армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбили турецкий беспилотник "Байрактар".

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что ПВО Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) уничтожили "очередной турецкий ударный беспилотник". К настоящему моменту власти Турции никак не прокомментировали эту информацию.

Отметим, что Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Карабаха с февраля 1988 года – тогда регион заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

ЕТ

В мире

Сайт Avia.pro: самолет-разведчик США устроил провокацию в районе базы РФ в Армении

Самолет-разведчик США устроил провокацию в районе российской базы в Армении

Разведывательный самолет Соединенных Штатов устроил провокацию в районе российской военной базы, расположенной на территории армянского города Гюмри. Об этом рассказывается в материале, появившемся в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью