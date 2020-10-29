В Минобороны Армении заявили об уничтожении турецкого беспилотника в Нагорном Карабахе

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29 октября 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

конфликт в Нагорном Карабахе, Armenian Defense Ministry/via Globallookpress.com

В Министерстве обороны Армении заявили, что рано утром в четверг, 29 октября, подразделения ПВО армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбили турецкий беспилотник "Байрактар".

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что ПВО Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) уничтожили "очередной турецкий ударный беспилотник". К настоящему моменту власти Турции никак не прокомментировали эту информацию.

Отметим, что Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Карабаха с февраля 1988 года – тогда регион заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.