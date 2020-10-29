Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Основатель Amazon за сутки потерял почти 7 миллиардов долларов

, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Основатель Amazon за сутки потерял почти 7 миллиардов долларов
Джефф Безос. Фото: globallookpress.com/ Andrej Sokolow

Основатель Amazon Джефф Безос, являющийся одним из богатейших людей на планете, потерял 6,8 миллиарда долларов.

Это стало итогом обвала на мировых фондовых биржах. В общей сложности состояние десяти первых мировых миллиардеров за день упало на 37,36 миллиарда долларов.

Кроме Безоса, ощутимые потери понесли основатель Facebook Марк Цукерберг и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск - 5,75 миллиарда и 4,24 миллиарда долларов соответственно. Занимающий вторую строчку рейтинга богатейших людей мира, основатель Microsoft Билл Гейтс потерял 2,3 миллиарда долларов.

Ранее Forbes назвал обогатившихся во время пандемии COVID-19 российских миллиардеров.

ДВа

В мире

Сайт Avia.pro: самолет-разведчик США устроил провокацию в районе базы РФ в Армении

Самолет-разведчик США устроил провокацию в районе российской базы в Армении

Разведывательный самолет Соединенных Штатов устроил провокацию в районе российской военной базы, расположенной на территории армянского города Гюмри. Об этом рассказывается в материале, появившемся в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью