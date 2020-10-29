Основатель Amazon за сутки потерял почти 7 миллиардов долларов
29 октября 2020, 11:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Основатель Amazon Джефф Безос, являющийся одним из богатейших людей на планете, потерял 6,8 миллиарда долларов.
Это стало итогом обвала на мировых фондовых биржах. В общей сложности состояние десяти первых мировых миллиардеров за день упало на 37,36 миллиарда долларов.
Кроме Безоса, ощутимые потери понесли основатель Facebook Марк Цукерберг и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск - 5,75 миллиарда и 4,24 миллиарда долларов соответственно. Занимающий вторую строчку рейтинга богатейших людей мира, основатель Microsoft Билл Гейтс потерял 2,3 миллиарда долларов.
Ранее Forbes назвал обогатившихся во время пандемии COVID-19 российских миллиардеров.
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