Основатель Amazon за сутки потерял почти 7 миллиардов долларов

Аргументы Недели → В мире 13+

29 октября 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Джефф Безос. Фото: globallookpress.com/ Andrej Sokolow

Основатель Amazon Джефф Безос, являющийся одним из богатейших людей на планете, потерял 6,8 миллиарда долларов.

Это стало итогом обвала на мировых фондовых биржах. В общей сложности состояние десяти первых мировых миллиардеров за день упало на 37,36 миллиарда долларов.

Кроме Безоса, ощутимые потери понесли основатель Facebook Марк Цукерберг и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск - 5,75 миллиарда и 4,24 миллиарда долларов соответственно. Занимающий вторую строчку рейтинга богатейших людей мира, основатель Microsoft Билл Гейтс потерял 2,3 миллиарда долларов.

Ранее Forbes назвал обогатившихся во время пандемии COVID-19 российских миллиардеров.