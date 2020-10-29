TikTok ограничит распространение контента об итогах президентских выборов в США

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29 октября 2020, 09:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсант

Фото: pixabay.com

Социальная сеть TikTok будет ограничивать распространение роликов, в которых преждевременно объявляются итоги голосования на выборах президента США.

В официальном заявлении компания уточнила, что будет снижать их вес в выдаче до тех пор, пока итоги не подтвердит агентство Associated Press, а при проверке подлинности сведений будет «проявлять осторожность вплоть до ограничения распространения контента».

Помимо этого, TikTok будет маркировать видео, авторы которых «будут побуждать не голосовать на выборах из-за опасений заразиться коронавирусом».