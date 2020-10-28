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Байден досрочно проголосовал на выборах президента США

, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]

Байден досрочно проголосовал на выборах президента США
Джо Байден, фото Тwitter.com/JoeBide

Кандидат в американские президенты от Демократической партии Джозеф Байден в среду, 28 октября, досрочно проголосовал на выборах президента США. В США выборы президента запланированы на 3 ноября.

Досрочное голосование уже началось.  Соперник 77-летнего Байдена действующий глава Белого дома Дональд Трамп уже проголосовал.

Сегодня Байден с супругой Джилл проголосовали на участке в Уилмингтоне (штат Делавер). Они были в маска, соблюдая ограничительные меры из-за коронавируса.  Трансляция внутри участка не велась. На выходе бывший вице-президент заявил журналистам, что исполнил свой гражданский долг.

Всего в США досрочно проголосовали более 70 миллионов избирателей.

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