Медведчук заявил о высоком результате своей партии на местных выборах на Украине
29 октября 2020, 08:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) показала высокий результат на местных выборах 25 октября. Об этом заявил председатель политсовета партии, депутат Верховной рады Виктор Медведчук.
По словам политика, его партия «фактически одержала победу в 10 регионах страны», что свидетельствует о растущем доверии со стороны граждан.
«Это очень серьезный вклад в будущее построение, в том числе и украинской государственности, и власти на местах», – заявил Медведчук.
Ранее сообщалось, что партия президента Украины Владимира Зеленского не получила поддержки на региональных выборах.
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