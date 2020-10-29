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Медведчук заявил о высоком результате своей партии на местных выборах на Украине

, 08:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Медведчук заявил о высоком результате своей партии на местных выборах на Украине
Виктор Медведчук. Фото: сайт Кремля

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) показала высокий результат на местных выборах 25 октября. Об этом заявил председатель политсовета партии, депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

По словам политика, его партия «фактически одержала победу в 10 регионах страны», что свидетельствует о растущем доверии со стороны граждан.

«Это очень серьезный вклад в будущее построение, в том числе и украинской государственности, и власти на местах», – заявил Медведчук.

Ранее сообщалось, что партия президента Украины Владимира Зеленского не получила поддержки на региональных выборах.

ДВа

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