Avia.pro: Украина могла поставить Азербайджану комплексы против систем С-300 и «Панцирь-С»
29 октября 2020, 08:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Киев мог поставить Баку комплексы против систем С-300 и «Панцирь-С». Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах российских сетевых СМИ.
Как пишет портал Avia.pro, предполагается, что Украина перебросила самолетами в Азербайджан автоматизированные станции пассивной радиотехнической разведки «Кольчуга-М». В процитированной публикации утверждается, что ранее Израиль подавил с помощью данных комплексов возможности систем «Панцирь-С» в Сирии и последние были уничтожены.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Баку обвинил Ереван в применении запрещенных снарядов против гражданского населения города Барды.
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