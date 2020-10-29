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Avia.pro: Украина могла поставить Азербайджану комплексы против систем С-300 и «Панцирь-С»

, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Avia.pro: Украина могла поставить Азербайджану комплексы против систем С-300 и «Панцирь-С»
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», MOD Russia / globallookpress.com

Киев мог поставить Баку комплексы против систем С-300 и «Панцирь-С». Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах российских сетевых СМИ.

Как пишет портал Avia.pro, предполагается, что Украина перебросила самолетами в Азербайджан автоматизированные станции пассивной радиотехнической разведки «Кольчуга-М». В процитированной публикации утверждается, что ранее Израиль подавил с помощью данных комплексов возможности систем «Панцирь-С» в Сирии и последние были уничтожены.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Баку обвинил Ереван в применении запрещенных снарядов против гражданского населения города Барды.

ДЦ

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