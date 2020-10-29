Трамп в шутку назвал идею отправить спикера Палаты представителей Пелоси на Марс «замечательной»
29 октября 2020, 08:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп накануне в шутку назвал идею отправить на Марс спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократа от штата Калифорния) прекрасной.
Глава США выступал перед своими сторонниками в штате Аризона и заявил, что Америка отправит первую женщину на Луну. Кроме того, по его словам Штаты станут первой страной в мире, которая отправит на Марс астронавта, причем им тоже может стать женщина. Трамп поинтересовался, что об этом думают собравшиеся и, услышав предложение отправить на Красную планету Нэнси Пелоси, отметил, что это "просто замечательно". "Кто это сказал? Взгляните на этого парня!" – воскликнул президент и добавил, что сам он этого не говорил, а лишь повторил.
Также глава страны поинтересовался, является ли выдвинувший вышеуказанную идею профессиональным юмористом.
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