Бывший сенатор Брюс Маркс считает, что выборы президента США могут закончиться судебными разбирательствами

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28 октября 2020, 22:09 [ «Аргументы Недели» ]

дебаты Трампа и Байдена, Liu Jie/XinHua

Бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс не исключает судебных разбирательств по итогам выборов президента в 2020 году. Он считает, что у Дональда Трампа "есть все основания считать, что в Филадельфии могут быть вбросы".

А у Байдена, по словам Маркса, есть основания полагать, что выборы закончатся судебными разбирательствами. Он посоветовал ему найти хорошего юриста, сообщает RT.

По словам бывшего сенатора, он знает, что такое нечестные выборы, вбросы не понаслышке: "Я был сенатором в Пенсильвании, и когда я переизбирался в 1993 году, демократы пытались подтасовать результаты. Закончилось это тем, что мы обратились в суд и доказали, что мои голоса были просто украдены".

Америка обречена на эксперимент под названием "социализм"