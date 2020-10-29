ЕС призывает Баку и Ереван начать предметные переговоры

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29 октября 2020, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Здание Еврокомиссии в Брюсселе. Фото: pixabay.com

В Евросоюзе считают неприемлемым, что после трех соглашений о прекращении огня, заключенных при посредничестве России, Франции и США, в Нагорном Карабахе и вокруг него продолжаются боевые действия.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы.

В документе также отмечается, что «ЕС напоминает сторонам конфликта об их обязательствах по защите жизней гражданского населения в соответствии с международным гуманитарным правом» и безотлагательно начать предметные переговоры по мирному урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган обсудили конфликт в Нагорном Карабахе.