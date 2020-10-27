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Путин и Эрдоган обсудили конфликт в Нагорном Карабахе

, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кремль

Путин и Эрдоган обсудили конфликт в Нагорном Карабахе
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава РФ Владимир Путин, President of Russia/via Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин во вторник, 27 октября, обсудил в рамках телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом развитие событий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Согласно данным пресс-службы Кремля, Путин выразил глубокую озабоченность в связи с военными действиями, которые продолжаются в Нагорном Карабахе, а также в связи с все более масштабным вовлечением террористов с Ближнего Востока в конфликт.

Российский лидер проинформировал турецкого коллегу о контактах с властями Азербайджана и Армении и мерах, которые принимаются для скорейшего достижения перемирия.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган условились и в дальнейшем осуществлять координацию между внешнеполитическими и оборонными ведомствами РФ и Турции, а также между спецслужбами стран.

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