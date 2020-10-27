Трамп заявил, что разочарован срывом перемирия в Нагорном Карабахе

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27 октября 2020, 21:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

президент США Дональд Трамп, Ken Cedeno/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во вторник, 27 октября, сообщил, что разочарован срывом договоренностей между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня в Нагорном Карабахе.



Информацию о том, что Трампа разочаровал срыв перемирия в Карабахе предоставили сегодня вечером журналисты.

Напомним, 25 октября, Азербайджан и Армения при посредничестве Соединенных Штатов согласовали третье по счету с момента обострения конфликта гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе. Оно должно было вступить в силу 26 октября, однако почти сразу появились сообщения о нарушениях.