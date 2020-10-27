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Помпео провел телефонные разговоры с Пашиняном и Алиевым по конфликту в Карабахе

, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Помпео провел телефонные разговоры с Пашиняном и Алиевым по конфликту в Карабахе
госсекретарь США Майк Помпео, Roberto Monaldo/Keystone Press Agency

Во вторник стало известно, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно последней информации, глава Госдепа США в рамках бесед призвал Пашиняна и Алиева к поиску дипломатического разрешения конфликта, вспыхнувшего ранее в Нагорном Карабахе.

Напомним, накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянский народ готов пойти на компромисс, однако не на капитуляцию Карабаха, на которую, по словам политика, рассчитывает Азербайджан.

ЕТ

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