Помпео провел телефонные разговоры с Пашиняном и Алиевым по конфликту в Карабахе

Аргументы Недели → В мире 13+

27 октября 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

госсекретарь США Майк Помпео, Roberto Monaldo/Keystone Press Agency

Во вторник стало известно, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно последней информации, глава Госдепа США в рамках бесед призвал Пашиняна и Алиева к поиску дипломатического разрешения конфликта, вспыхнувшего ранее в Нагорном Карабахе.

Напомним, накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянский народ готов пойти на компромисс, однако не на капитуляцию Карабаха, на которую, по словам политика, рассчитывает Азербайджан.