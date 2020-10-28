Макрон ввел во Франции общенациональный карантин

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28 октября 2020, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]

Эммануэль Макрон, фото: twitter.com/EmmanuelMacron

Президент Франции Эммануэль Макрон ввел общенациональный карантин на месяц. Карантин вводится во всей Франции с 30 октября до 1 декабря. В стране уже были приняты меры, в том числе введение комендантского часа в Париже и других крупных городах.

Макрон отметил, назвал эти меры недостаточными в условиях роста пандемии. По данным французского президента, в реанимации в настоящее время находится три тысячи пациентов по всей стране, заполнена половина реанимационных коек.

Теперь при введении карантина будут закрыты общественные учреждения, университеты, ограничены частные собрания и митинги. Рестораны и кафе закроются. Детские сады, школы, колледжи и лицеи закрываться не будут, санитарные меры в них будут усилены. Предприятия продолжат работать. Выходить из дома можно в магазины, на прием к врачу или на работу.

Макрон считает, что вторая волна коронавируса будет более долгой и опаснее, чем первая.

Президент Франции уверен, если резко не затормозить коронавирус, реанимации переполнятся в ближайшее время.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее объявила о введении жесткого карантина в Германии с 2 ноября.