Китай собирает генетические данные жителей других стран, считает Роберт О'Брайен
28 октября 2020, 19:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен уверен, что власти КНР создают базу данных для выяснения, как воздействовать на определенные группы людей и государства.
"Они предлагают бесплатные генетические тесты странам по всему миру, пытаясь получить генетические карты стран", – сообщил О'Брайен на видеоконференции, которая была организована Гудзоновским институтом в Вашингтоне. помощник Трампа отметил, что это дает преимущество не только фармацевтическим китайским компаниям, "это также дает им невероятное преимущество для более гнусных целей", что не может не вызывать беспокойства.
Ранее сообщалось, что Госстат КНР сообщил, что по итогам третьего квартала экономика государства увеличилась почти на 5%. В отличие от США и Европы Китай отлично справляется с коронавирусом.
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