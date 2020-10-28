Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Китай собирает генетические данные жителей других стран, считает Роберт О'Брайен

, 19:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Китай собирает генетические данные жителей других стран, считает Роберт О'Брайен
лаборатория, фото: pixabay.com

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен уверен, что власти КНР создают базу данных для выяснения, как воздействовать на определенные группы людей и государства.

"Они предлагают бесплатные генетические тесты странам по всему миру, пытаясь получить генетические карты стран", – сообщил О'Брайен на видеоконференции, которая была организована Гудзоновским институтом в Вашингтоне. помощник Трампа отметил, что это дает преимущество не только фармацевтическим китайским компаниям, "это также дает им невероятное преимущество для более гнусных целей", что не может не вызывать беспокойства.

Ранее сообщалось, что Госстат КНР сообщил, что по итогам третьего квартала экономика государства увеличилась почти на 5%. В отличие от США и Европы Китай отлично справляется с коронавирусом.

НС

В мире

Азербайджан обвинил Армению в убийстве 19 жителей города Барды запрещенными боеприпасами

Азербайджан обвинил Армению в убийстве 19 жителей города Барды запрещенными боеприпасами

В результате сегодняшней армянской атаки запрещенными кассетными снарядами по городу Барде погибли 19 местных жителей. С соответствующим обвинением в адрес Еревана выступила азербайджанская Генпрокуратура.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью