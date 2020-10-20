Китай смог улучшить экономику даже при пандемии

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20 октября 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

Госстат КНР сообщил, что по итогам третьего квартала экономика государства увеличилась почти на 5%. В отличие от США и Европы Китай отлично справляется с коронавирусом. Жители страны не заражаются друг от друга, инфекция в основном завозится из других стран.



Китай смог поднять экономику за счёт глобального экспорта, отправляя за рубеж медицинские препараты и оборудование. После перехода людей на удалённую работу, спрос на компьютерное оборудование значительно возрос. Китай смог поставить необходимые объёмы техники практически во все государства. Другие экспортёры этого сделать не смогли. Издание New York Times считает, что восстановление китайской экономики помогло остальному миру.



Переориентация китайского производства на внутренний спрос также позволила государству сгладить неприятные воздействия на экономику. Негативными факторами для КНР остаются решения США, ограничивающие продвижение высоких технологий на Запад. В Пекине понимают, что выталкивание с рынка приведёт к значительным экономическим потерям. Однако это не приведёт к увеличению долга страны. Руководство Китая настраивает население на преодоление любых трудностей. Глава КНР Си Цзиньпин обещал, что до конца года уровень жизни граждан заметно улучшится.



