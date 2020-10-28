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Оппозиция в Белоруссии заявила о создании антикризисного органа

, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

Оппозиция в Белоруссии заявила о создании антикризисного органа
оппозиция Белоруссии, фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Белорусская оппозиция объявила о создании Народного антикризисного управления (НАУ), в задачу которого будет входить стабилизация обстановки в стране в случае, если удастся добиться отставки Александра Лукашенко.

Об этом сообщил член президиума координационного совета (КС) Павел Латушко, сообщает RT. Он пояснил, что КС создан для проведения переговоров, а новый орган должен будет обеспечить начало их проведения и стабильность в Белоруссии, а также оказывать поддержку КС и штабу Светланы Тихановской. Для этого в настоящий момент формируется команда специалистов.

Ранее Лукашенко заявил, что бастующие рабочие финансируются из Польши и Литвы.

НС

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