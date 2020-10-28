Кадыров: «Мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик»

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28 октября 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

Рамзан Кадыров, фото: vk.com/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на комментарий официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что главы регионов не могут определять внешнюю политику России.

Рамзан Кадыров ответил в своём Telegram-канале, что он всё прекрасно знает и согласен с Дмитрием Песковым.

По словам чеченского лидера, "нужно учитывать и тот факт, что свое мнение в адрес французских властей" он "высказал как мусульманин, а не как политик". "Это моё право как человека, безмерно любящего свою религию и строго соблюдающего все предписания Священного Корана и сунны", - отметил Кадыров. Глава Чечни подчеркнул, что за свою позицию он готов уйти с должности руководителя региона.

"За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!" - написал Рамзан Кадыров.

Кадыров ранее прокомментировал заявление французских СМИ о том, что предполагаемым убийцей учителя в пригороде Парижа является 18-летний москвич с чеченскими корнями.