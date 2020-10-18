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Кадыров об убийстве учителя во Франции: «Преступник не имеет национальности»

, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Кадыров об убийстве учителя во Франции: «Преступник не имеет национальности»
фото: Рамзан Кадыров, Kremlin Pool/globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление французских СМИ о том, что предполагаемым убийцей учителя истории в пригороде Парижа является 18-летний москвич с чеченскими корнями.

«Смею всех заверить - чеченцы здесь ни при чем. Более того, Анзоров А. почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке», - пояснил он.

Кадыров отметил, что «преступник не имеет национальности», и призвал не заострять на этом внимание. По его словам, Франция в очередной раз пытается «свалить все свои проблемы на чеченцев». Он добавил, что в Чечне Анзоров был только один раз в жизни в возрасте двух лет.

«Мы осуждаем этот террористический акт и выражаем соболезнования родным погибшего. Выступая категорически против терроризма в любых проявлениях, я призываю не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства», - резюмировал глава республики. 

Ранее Ассамблея чеченцев Европы отреагировала на убийство французского учителя. 

БА

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