Российская армия готова начать в Нагорном Карабахе миротворческую, контртеррористическую или операцию по принуждению к миру

Аргументы Недели → В мире 13+

28 октября 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

Баку добился успехов на юге Карабаха, в районах, которые армянами практически не были населены: деревни стояли почти пустые, только с гарнизонами. Атакуя на относительно равнинной местности и прикрываясь границей с Ираном, азербайджанской армии удаётся наступать. Но сейчас равнины практически закончились, начались горы. Там, несмотря на большое численное превосходство, наступать уже сложнее. Но Азербайджан рвётся к Лачинскому коридору и даже обстреливает эту дорогу, правда, пока весьма бестолково.



Россия уже два раза пыталась установить перемирие. Причём в первый раз это стоило министру иностранных дел Сергею Лаврову 11 часов потраченного времени и нервов. Второй раз в установлении перемирия играла роль и Франция. Оба раза перемирия объявлялись «гуманитарными», для сбора трупов на полях сражений и обмена телами погибших, но с возможным переводом в реальное и долгосрочное перемирие. Но перемирия срывались, не продержавшись и полдня. Да и трупы никто толком так и не собирал и не обменивал, хотя отдельные случаи бывали.



Решил стать миротворцем и Дональд Трамп, сильно нуждающийся перед выборами во внешнеполитических успехах. Ещё ему очень нужны голоса американских армян. Он подошёл к вопросу с привычной для него детской непосредственностью и мало на чём основанном оптимизмом. В частности, в речи в Нью-Гемпшире заявил, что встречался с армянами, «они замечательные люди и бойцы», и он сделает «что-нибудь, чтобы им помочь». То есть Трамп, по сути, встал на армянскую сторону в конфликте, добавив, что «решить все эти военные проблемы и установить мир там будет легко». При этом сделал отсылку к Косово в качестве примера того, как Америка «решает конфликты». Например – признали Косово. Получается, и Карабах тоже признают?



Россия пока не вмешивается в войну открыто. Однако поведение Эрдогана и Алиева и сама ситуация в Карабахе напрягает Кремль всё больше и больше. В том числе и завоз на Кавказ сирийских боевиков – по сути, к нам на границу. А поскольку слов уже никто не понимает, Москва перешла к делам. В Сирии активизировались российские артиллерия и авиация. Наносятся удары по инфраструктуре террористов, в том числе по складам с ГСМ, по нефтехранилищам с ворованной нефтью. Но главное – по лагерям подготовки боевиков. Причём прежде всего удары наносятся по тем группировкам, боевики которых едут в Карабах. Политические деятели в России уже вполне открыто высказываются на тему того, что армия нашей страны готова начать как миротворческую операцию в регионе, так и операцию по принуждению к миру или же контртеррористическую.



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