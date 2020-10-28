Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии

28 октября 2020, 16:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития, заявил, что Анкара готова провести новую военную операцию в Сирии, если террористы не отойдут от границы Турции.
Турецкий лидер отметил, что Анкара видит попытки Соединенных Штатов создать вдоль сирийско-иранской границы новую зону боевых действий и не допустит этого. "Если все террористы не будут выдавлены за пределы линии границы, напомню, это будет причиной наших законных ответных действий", - сказал Эрдоган.
Если Эрдоган выполнит свою угрозу, это будет четвертая военная операция Турции в Сирии за четыре года. Она может осложнить отношения Анкары как с официальными властями Сирии, так и с РФ, поддерживающей режим Башара Асада.
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