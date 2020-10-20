Российская авиация выжигает террористов огнем на севере Сирии, а турки покидают южный Идлиб

Аргументы Недели → Армия 13+

20 октября 2020, 19:11 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Во вторник ударные самолеты Воздушно-космических сил России совершили несколько боевых рейдов над северо-западным регионом Сирии. Тонны боеприпасов были сброшены на головы боевиков из группировки Хайат Тахрир аш-Шам (ХТШ, запрещена в РФ) в провинции Идлиб. Об этом сообщает портал AMN.

в Джебель-эз-Завии российские боевые самолеты атаковали с воздуха военную колонну группировки Хаят Тахрир аш-Шам и уничтожили ее полностью. Об этом сообщают военные источники из командования Сирийской арабской армии. Кроме того, фронтовые бомбардировщики и штурмовики авиагруппы ВКС РФ бомбили еще несколько пунктов обороны исламистов в провинциях Идлиб и Хама. В авианалетах, также, принимали участие самолеты ВВС Сирии. Российское командование дает высокую оценку их действиям.